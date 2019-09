Gorete Milagres, a Filó, faz pedido por trabalho: 'Tanta celebridade fazendo novelas! Eu sou atriz'

Em agosto de 2019, Marcos Oliveira voltou a pedir emprego no Facebook: "Oi gente, estou sem trabalho e estou precisando". Segundo o ator, suas despesas mensais girariam em torno de R$ 5 mil, incluindo R$ 1,7 mil que seriam gastos com o condomínio do prédio onde mora: "Meu padrão de vida mudou, e eu tenho que acertar a minha vida. Preciso mudar daqui". À época, o ator estava no ar em 'O Dono do Lar', seriado do Multishow, e seu outro trabalho mais recente havia sido a novela 'Deus Salve o Rei', que foi ao ar na Globo em 2018.

Foto: Juliana Coutinho / Multishow / Divulgação