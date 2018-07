Google divulga personalidades mais buscadas no Brasil em 2016

. Foto: Reprodução / Google

O Google divulgou nesta quarta-feira, 14, listas com os nomes mais procurados no site no Brasil em 2016, divididos por categorias, sendo as principais delas a de atores e atrizes.

No Top-10 geral, nomes ligados à TV como Domingos Montagner e o reality Big Brother Brasil estiveram entre os mais buscados. Além disso, outras listas foram divulgadas: entre as 10 pessoas mais buscadas, por exemplo, encontram-se nomes como Ana Hickmann, que passou por uma tentativa de atentado, Fernanda Gentil, que separou-se do ex-marido e assumiu um relacionamento com outra mulher e Luiza Brunet, que alegou ter sofrido agressões por parte de seu ex-marido.

Confira abaixo a lista completa de atores e atrizes mais procurados no Google em 2016.