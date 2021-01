Gloria Pires publica foto com o pai e presta homenagem: 'Saudade que ainda bate no peito'

A atriz Gloria Pires e o pai Antônio Carlos Foto: Instagram/@gpiresoficial

A atriz Gloria Pires resolveu prestar uma homenagem ao pai no dia em que ele completaria 94 anos de idade. Antônio Carlos, que também era ator e comediante, foi um dos personagens icônicos da Escolinha do Professor Raimundo, no papel de Juscelino Barbacena.

"Pai, hoje seria seu dia, mas queria dizer que, na verdade, todos são. Seja por causa da saudade que ainda bate no peito ou por ter sido meu exemplo, minha referência em atuação, meu norte... Todos os dias celebro algo de especial que deixou em mim. Te amo!", declarou Gloria Pires na rede social.

Na foto publicana no Instagram, ela aparece de braços dados com o pai, ambos sorridentes.

Antônio Carlos morreu em 2005, aos 78 anos, vítima de uma infecção generalizada. Ele sofria de Mal de Parkinson havia 20 ano. O ator foi pioneiro dos programas humorísticos no rádio, atuou nas chanchadas ao lado de Oscarito e Grande Otelo, participou de novelas, minisséries e humorísticos.

Foi acompanhando o pai a uma das gravações do programa que Gloria Pires esteve pela primeira vez numa emissora de TV. Ela tinha quatro anos. Antônio Carlos ajudava a filha a decorar seus textos para as primeiras novelas que fez.