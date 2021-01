Gloria Pires faz paródia para esclarecer que não é mãe do Fiuk

Gloria Pires ressalta que não é mãe de Fiuk Foto: Instagram / @gpiresoficial | Fábio Rocha / Globo / Divulgação

A atriz Gloria Pires usou seu Instagram para esclarecer que não é mãe de Fiuk, que está no BBB 21. Alguns fãs do cantor confundem o grau de parentesco porque ela já foi casada com seu pai, Fábio Jr., e é mãe de Cleo, sua irmã.

"Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida", escreveu, junto a um vídeo em que faz uma paródia da música I Gotta Feeling, do Black Eyed Peas.

"A Gloria Pires... É a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não... É a mãe da Cleo Pires, do Fiuk, Fiuk, não!", brincou.

O ator e cantor está entre os 20 participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil, que estreou na última segunda-feira, 25. Clique aqui para conhecer todos eles.

Assista ao vídeo postado por Gloria Pires abaixo: