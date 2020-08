Glória Pires fala sobre 'pavor' de gravar no início da carreira

Glória Pires participa do programa 'Conversa com Bial' Foto: Reprodução/ Globoplay

Glória Pires falou sobre o início de sua carreira em sua participação no programa Conversa com Bial desta sexta-feira, 7. A atriz revelou que não se sentia confortável em frente às câmeras.

"Eu tinha verdadeiro pavor. Cada vez que eu ia fazer uma cena... você não está entendendo... É como se tivesse duas mãos me estrangulando", contou.

Ela também afirmou que essa dificuldade não foi passageira. "Isso durou muito tempo. Levou um tempo para eu conseguir digerir isso, conseguir respirar normal e curtir estar em cena."

Pedro Bial se surpreendeu com a revelação da atriz que começou a carreira ainda na infância. Glória também frequentou os bastidores da TV desde pequena com o pai e humorista Antônio Carlos Pires, que interpretou Joselino Barbacena na Escolinha do Professor Raimundo.

"Muito estranho ouvir isso de você. Para a gente que vê sua relação de total intimidade com a câmera parece que você já nasceu abraçada com a câmera", rebateu Bial.

O apresentador questionou como Glória conseguiu então conquistar a "intimidade" que tem atualmente com a câmera. A atriz explicou que foi muito treino, muito trabalho de respiração, muita técnica, sessões com fonoaudióloga e "mindfulness" (atenção plena, em português).