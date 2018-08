Glória Perez relembra aniversário da filha, Daniella Perez

Autora de sucessos como O Clone (2001), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2012), Glória Perez jamais esqueceu da filha, a atriz Daniella Perez, brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua em 1992. Neste sábado, 11, a escritora relembrou mais uma vez o aniversário da filha, que estaria completando 48 anos.

Glória usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto rara ao lado de Daniella. "Ontem, hoje e sempre #11 de agosto", escreveu na legenda da imagem. Até o momento, mais de 88 mil pessoas haviam interagido com a publicação.

Ontem, hoje e sempre #11 de agosto Uma publicação compartilhada por Gloria Perez (@gloriafperez) em 10 de Ago, 2018 às 7:24 PDT

Daniella tinha 22 anos quando foi morta em 28 de dezembro de 1992 por Guilherme de Pádua, seu par romântico na novela De Corpo e Alma. Ele teve ajuda da sua então esposa, Paula Thomaz. Segundo testemunhas, o ex-ator a matou por achar que seu personagem estava perdendo destaque na novela. O casal foi condenado a 19 anos de prisão.

Em 2017, ano em que o crime completou 25 anos, Glória usou sua conta no Facebook para homenagear Daniella no dia de sua morte. Na época, a autora relembrou a importância do movimento que ela mesma liderou para incluir o homicídio qualificado na lei que define crimes hediondos (Lei 8.072/90).