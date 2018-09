Gloria Maria elogia atitude de Whindersson: 'Menino maravilhoso!'

Whindersson Nunes ao lado da apresentadora Gloria Maria. Foto: Instagram / @gloriamariareal

A jornalista Gloria Maria compartilhou seu encontro com Whindersson Nunes durante as gravações do Especial Inspiração, de Luciano Huck.

Ela publicou uma foto em que os dois estão juntos em seu Instagram e teceu diversos elogios ao youtuber: "Que menino maravilhoso! O sucesso dele não é por acaso!".

Em seguida, ela contou uma situação pela qual os dois passaram e ressaltou a gentileza de Whindersson: "Estávamos juntos no Caldeirão Inspiração. O frio do estúdio era de congelar! Ele simplesmente tirou o casaco lindo que estava vestindo e me deu para me aquecer! Nunca vou esquecer seu carinho e preocupação!"

O youtuber, por sua vez, publicou uma foto ao lado do padre Fábio de Melo em seu Instagram.

