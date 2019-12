Gloria Maria aparece em público pela primeira vez após cirurgia no cérebro

A jornalista Glória Maria. Foto: Instagram/@gloriamariareal

Gloria Maria compareceu ao Cine Odeon, centro do Rio de Janeiro, na última terça-feira, 3, para o lançamento do filme Roberto Carlos em Jerusalém 3D, do show que o cantor fez na cidade do Oriente Médio e que contou com a narração da jornalista.

Essa é a primeira vez que Gloria aparece em público desde a cirurgia de retirada de tumor no cérebro, realizada no mês passado. No evento, a apresentadora do Globo Repórter falou que está se recuperando.

"Graças a Deus sobrevivi, isso é o mais importante. É um momento de renascimento e redescoberta", afirmou.

Gloria Maria compareceu ao lançamento do filme de Roberto Carlos com as filhas Laura e Maria, e o namorado. No fim de novembro, ela se mostrou grata por participar da obra do cantor.

"Muito feliz por ter sido escolhida pelo Roberto para estar ao lado dele neste momento lindo. Vai ser, com certeza, uma noite de emoções", disse.

Entenda o acidente e a cirurgia de Gloria Maria

Em 18 de novembro deste ano, a apresentadora do Globo Repórter falou sobre seu estado de saúde pela primeira vez após o ocorrido.

Segundo ela, o problema teve início na madrugada de sábado para domingo, em 3 de novembro: "Desmaiei na minha casa, do nada. Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e machuquei", contou.

"Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio demonstraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento. O tumor formou um edema em volta dele que inflamou e me fez desmaiar", continuou Gloria Maria.

A jornalista passou por uma cirurgia que durou cerca de seis horas e, em seguida, foi levada ao centro de tratamento intensivo (CTI) do hospital CopaStar, no Rio de Janeiro.

A apresentadora fez questão de agradecer o apoio de fãs e o fato de tudo ter dado certo: "Sobrevivi! Hoje acredito em milagre! Ainda tenho um caminho a percorrer, mas estou inteira!", disse.