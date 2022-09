Glória Groove tatua rosto de Lady Gaga no antebraço; confira o resultado

A cantora Gloria Groove no clipe de 'Bonekinha'. Foto: Rodolfo Magalhães

Glória Groove fez uma tatuagem do rosto de Lady Gaga no seu antebraço. Nas redes sociais, a drag queen brasileira mostrou o resultado do desenho em seu corpo.

A arte, feita pelo tatuador Matheus Sacom, foi uma homenagem à cantora americana na era do seu álbum Born This Way. "Aprontamos ontem, né?", disse Glória, ao postar o resultado da tatuagem.

"Gratidão por mais um trampo impecável", disse a artista. Matheus foi recíproco na gratidão. "Sempre uma honra te receber", disse ele. Glória já falou sobre a influência de Gaga em sua vida enquanto artista.

"Eu sei o quanto ela fez eu me sentir visto e representado. O quanto ela falava de coisas que nem sempre eram docinhas e amáveis tipo uma Katy Perry. Ela era uma pessoa que trazia peso e drama e enfim", disse a drag em entrevista ao podcast Poddelas.