Gloria Groove se mantém no top 10 de todas as plataformas de streaming com 'A Queda'

A cantora drag queen Gloria Groove Foto: Rodolfo Magalhaes

Com quinze dias de lançamento, A Queda contabiliza números significativos no mercado da música. Gloria Groove lançou o single há duas semanas.

No YouTube, são quase 25 milhões de visualizações até agora. No ranking brasileiro do Spotify, a cantora está na 11ª posição.

A Billboard Global 200 Excl US, parada global que nomeia os 200 maiores hits do mundo fora dos Estados Unidos, colocou a brasileira na lista.

"Fechando uma semana de 'A Queda' com mais de 10 milhões de visualizações e ainda em primeiro lugar nos vídeos em alta desde o lançamento. Gratidão", escreveu a cantora nas redes sociais.

No Deezer, Apple Music, Resso e Tidal, Gloria Groove está no top 10.

Assista ao clipe de 'A Queda':