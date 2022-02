Gloria Groove lança novo álbum 'Lady Leste' e expressa toda versatilidade da cantora; confira

A cantora drag queen Gloria Groove lança 'Lady Leste' Foto: Instagram/@gloriagroove

Lady Leste é sobre o ser feminino que sempre esteve na vida de Gloria Groove. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 10, a drag queen falou sobre como chegou ao nome do novo álbum, que foi lançado agora.

"Quando comecei a pensar o conceito de Lady Leste, eu estava atrás de uma expressão que fosse um vulgo que eu pudesse usar eternamente. Algo que falasse sobre mim a longo prazo. Fui atrás da brincadeira de 'que lady sou eu'", explicou.

Gloria disse que o nome, que mescla palavras em inglês e português, também tem o significado de lembrar sempre das origens, sobretudo com o "leste".

Além disso, a artista contou que o álbum traz algo importante da vida pessoal dela. "É uma carta de amor para as mulheres da minha vida, que me criaram, que possibilitaram que eu fosse essa pessoa de hoje. Sem a energia feminina na minha vida e sem a arte, não teria conseguido expressar metade dos meus sentimentos", analisou.

Lady Last é o segundo álbum de estúdio de Gloria Groove que, segundo ela, é a junção de todas as referências artíticas que acumulou até hoje.

"Esse álgum é a junção de várias 'Glorias'. Tentei colocar, dentro de um álbum pop, o máximo de versatilidade possível. Sinto que Lady Leste vai ter essa importância de definir e estabelecer quando foi o momento que eu consegui que as pessoas entendessem isso", disse.

A cantora lembrou da conquista no quadro Show dos Famosos, no Domingão com Huck, no ano passado, que deu a oportunidade para a cantora interpretar diversos outros artistas, de Justin Timberlake a Marília Mendonça.

"O Show dos Famosos foi uma coisa que me ajudou muito, ter ganhado essa competição, mas agora, com o meu trabalho, eu venho afirmando essa coisa do estudo, da versatilidade, da minha estrada como ator, como cantor. Lady Leste vem para me estabelecer", afirmou.

Gloria Groove é uma das grandes referências do pop nacional atualmente. Nesta sexta-feira, 11, ela lança o quarto clipe do novo projeto, Vermelho. Com 13 faixas e seis participações especiais, o lançamento já tem três singles: Bonekinha, A Queda e Leilão.

