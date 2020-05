Gloria Groove lança música ‘Incondicional’ com a mãe: 'Amor eterno que desconhece barreiras'

'Incondicional' mostra relação de mãe e filho entre Gloria Groove (Daniel Garcia) e Gina Garcia Foto: Reprodução

Gloria Groove (Daniel Garcia) lançou na última sexta-feira, 8, o clipe da música Incondicional, com participação de sua mãe Gina Garcia, a fim de falar do apoio que a mulher deu ao artista ao aceitar quem ele é sem preconceitos.

Já com mais de 350 mil visualizações, o vídeo conta com trechos gravados em casa durante a quarentena e cantados por Garcia e Gina, que é backing vocal do Raça Negra.

Segundo Gloria Groove, a música foi uma homenagem de Dia das Mães para mostrar que o amor não tem barreiras.

"É impossível falar de amor incondicional sem mencionar minha mãe, pois é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado e nunca deixou de defender minha autenticidade. Se não fosse por isso, talvez eu jamais teria me tornado o artista e ser humano que sou hoje", disse pelo Instagram.

"O tal do amor incondicional que é representado por nós na música, acredito que seja um amor eterno que desconheça barreiras e que não acaba por tempo de fim. Em tempos tão sombrios e desafiadores, uma injeção de amor pode ajudar muito."

Gina se emocionou com o resultado final da música. "Citei a passagem [bíblica] de I Coríntios 13, que fala sobre os dons acerca do amor. Quando ele me ligou dizendo que a música estava pronta, só faltava eu colocar a voz, engoli seco", recorda. "Ouvindo a música, constatei que ele havia entendido o que eu pedi, e assim a música nasceu. Falar do amor, nesse momento tão complicado, chega como um refresco na alma de cada pessoa. Mais ainda para as mães que, como eu, vivem incondicionalmente para seus filhos que com ou sem preconceito, são nosso amor maior. Nosso desejo é que as famílias possam ser tocadas e entendam que só o amor e o respeito trazem a empatia, que tanto falamos e necessitamos nestes dias atuais. Que a nossa felicidade de estarmos cantando juntos, invada o coração de todos vocês."

Assista ao clipe de Incondicional: