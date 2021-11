Glória Groove lança clipe do novo single ‘Leilão’; confira

Glória Groove em novo clipe Foto: Instagram/ @gloriagroove

Glória Groove lançou o clipe de Leilão nesta sexta-feira, 26. O single faz parte do álbum de estúdio da cantora, intitulado Lady Leste.

O clipe dirigido por Felipe Sassi está disponível desde às 11h no canal do Youtube da artista. A música tem sua sonoridade inspirada no hip hop.

Na letra, Glória Groove fala sobre o seu sucesso. “Aqui na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste, sobrenome é lucro, tu sabe minhas rima são artigo de luxo”, diz ela na canção.

Em entrevista a Mano Brown, no podcast Mano a Mano, Gloria explica que o nome do álbum é inspirado na zona Leste da cidade de São Paulo, onde ela nasceu, além de nomes como o da artista Lady Gaga.

Confira o clipe: