Gloria Groove e Marcos Mion recriam cena de novela da Record que fizeram juntos

Nos bastidores do 'Caldeirão', Gloria Groove e Marcos Mion recriam cena de novela que fizeram juntos em 2006. Foto: Globo

*Matéria atualizada às 21h16 do dia 15/07/2022.

Na última quinta-feira, 14, Marcos Mion e Gloria Groove aproveitaram os bastidores do Caldeirão e recriaram uma cena da novela Bicho do Mato, da Record TV. Os dois estavam no elenco da novela que foi exibida em 2006. A cantora ainda era uma criança e o apresentador viveu um vilão na trama.

Para celebrar o reencontro, Mion sugeriu que eles recriassem a cena e o resultado foi publicado em um vídeo no Instagram. Na novela, o apresentador da Globo viveu Emílio, e Glória, com seu nome de batismo, Daniel Garcia, vivia o pequeno Ruyzinho.

"Minha ficha que ela é o Danielzinho que fez a novela comigo só caiu lá no dia da gravação!", escreveu Marcos Mion, na legenda da publicação.

Gloria Groove vai ser uma das apresentadoras do Prêmio Multishow, justamente ao lado do apresentador do programa Caldeirão, e de Linn da Quebrada.