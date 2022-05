GloboNews anuncia novidades em seus telejornais

As jornalistas Christiane Pelajo, Julia Duailibi, Leila Sterenberg, e mais outros, mudaram de ancoragem no canal pago GloboNews. Foto: GloboNews

Em abril, a TV Globo anunciou mudanças nos programas matinais, envolvendo as apresentadoras Andréia Sadi, Fátima Bernardes, Maria Beltrão e Patrícia Poeta.

As mudanças anunciadas foram as seguintes:

- O Encontro vai ser apresentado por Patricia Poeta, que terá a companhia de Manoel Soares;

- Maria Beltrão assume o É de Casa, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete;

- Andréia Sadi vai para o lugar de Maria como a nova apresentadora do Estúdio i, da GloboNews;

- Fátima Bernardes comandará o The Voice Brasil.

Agora, chegou o momento do canal de notícias pago da emissora, a GloboNews, também ter uma 'dança das cadeiras' entre seus principais âncoras.

As alterações mexem, inclusive, com o escritório internacional de Nova York, além da criação de um especial de domingo e de um novo programa no horário entre 16h e 18h. Confira os detalhes:

Conexão GloboNews

A apresentadora Christiane Pelajo, do GloboNews, apresentará junto com Leilane Neubarth e Camila Bomfim, o 'Conexão GloboNews'. Foto: GloboNews

A partir de julho, o Conexão GloboNews ganha Christiane Pelajo como nova apresentadora em São Paulo, no lugar de José Roberto Burnier, que assumiu o SPTV 2ª edição.

Christiane é uma das fundadoras da GloboNews, já que integra o grupo de profissionais que inaugurou o canal em 1996, e durante 10 anos esteve à frente da bancada do Jornal da Globo.

Com mais de 25 anos de experiência na ancoragem de telejornais, a jornalista se define como uma apaixonada pela adrenalina que as transmissões ao vivo trazem: “Percebo que todos os meus sentidos ficam mais apurados: enxergo melhor, ouço melhor, sinto as coisas melhor”.

De São Paulo, a jornalista vai dividir o comando do telejornal com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília.

Novo jornal na faixa das 16h às 18h

Os jornalistas Julia Duailibi e Tiago Eltz apresentarão um novo telejornal, na faixa das 16h às 18h, no GloboNews. Foto: TV Globo

Também em julho, a GloboNews vai estrear um novo jornal que irá ao ar das 16h às 18h, em São Paulo, com apresentação de Julia Duailibi e Tiago Eltz.

Atualmente apresentadora do Em Ponto, Julia Duailibi está na GloboNews desde 2018, fazendo comentários sobre política e economia, e integrando o time do programa e podcast Papo de Política, ao lado de Natuza Nery, Andreia Sadi e Maria Julia Coutinho.

"As eleições presidenciais deste ano acontecem num momento fundamental para o País. A GloboNews se prepara para uma das maiores coberturas da sua história. É uma responsabilidade enorme - e também uma grande satisfação - fazer parte desse processo”, destaca Julia.

Tiago Eltz volta ao Brasil depois de cinco anos atuando como correspondente da TV Globo em Nova York. Em 2020, esteve à frente de uma das coberturas mais importantes da história recente: a apuração dos votos na Eleição Americana que elegeu Joe Biden presidente dos Estados Unidos.

Eltz está na Globo desde 2010. Participou, no Rio de Janeiro, da cobertura da retomada do Complexo do Alemão, que rendeu à TV Globo o Emmy Internacional de Jornalismo.

Teve papel relevante também na cobertura da tragédia com o avião da Chapecoense. Enviado à Bolívia, revelou o plano de voo mostrando que o piloto da Lamia decolou para Medelín sem combustível suficiente para enfrentar imprevistos, e foi o primeiro jornalista a entrevistar um tripulante sobrevivente da tragédia.

“Eu queria muito voltar ao Brasil para cobrir esta eleição. E não conseguiria pensar em um lugar melhor pra cobrir a eleição do que na GloboNews. Pra completar a minha empolgação, ainda tem o desafio de criar um novo formato pra fazer isso, e a alegria de poder trabalhar ao lado da Julia. Sou literalmente fã da Julia”, diz o jornalista.

Cecília Flesch é a nova apresentadora do 'Em Ponto'

A jornalista Cecília Flesh será a nova apresentadora do telejornal 'Em Ponto', do GloboNews. Foto: GloboNews

Cecília Flesch, que dividiu com Tiago Eltz a ancoragem do especial Central GloboNews - Guerra na Ucrânia, vai assumir o Em Ponto, a partir do mês que vem.

Cecília está na GloboNews há 17 anos. Trabalhou como produtora, editora, repórter e se orgulha muito de ter apresentado todos os telejornais do canal.

Ela fala com vibração sobre o novo desafio: “Sei o quanto é importante para muita gente sair de casa bem informado. De casa, na academia, no celular. Nossos assinantes são muito fiéis a esse horário”. O Em Ponto ocupa a faixa das 6h às 9h.

Promoções no escritório de Nova York

Os jornalistas Candice Carvalho e Fellippe Coaglio serão promovidos no escritório de Nova York da TV Globo. Foto: Twiiter/@Candicefeio; Instagram/@fcoaglio

A vaga de Tiago Eltz nos Estados Unidos será ocupada por Candice Carvalho, que agora deixa a produção para se dedicar exclusivamente às próprias reportagens.

Candice teve grande destaque na cobertura dos protestos que tomaram o país depois do assassinato de George Floyd. E também na cobertura da Eleição Americana de 2020, acompanhando a campanha de Joe Biden, até o resultado final.

“Pra mim é uma grande responsabilidade e enorme honra fazer parte do time de correspondentes em Nova York. Estou muito feliz e ansiosa pelas coberturas que vêm pela frente”, comemora Candice.

Na vaga de Candice Carvalho, ficará Felippe Coaglio, que entrou na Globo em 2010 como estagiário em São Paulo e, em 2014, foi ser produtor no escritório em Nova York.

Ele agora se torna correspondente em Nova York. Nesses oito anos no exterior, Coaglio participou de coberturas históricas – como a de outubro de 2020, quando o ex-presidente americano Donald Trump precisou ser internado às pressas por causa da covid-19.

O jornalista viajou para Washington e relatou tudo, ao vivo e em reportagens especiais, da porta do hospital. “É a realização de um sonho virar correspondente nesta redação que é minha segunda casa. Ao lado de colegas incríveis e talentosos com quem eu aprendi a desbravar e entender esse país desafiador chamado Estados Unidos”, comenta o agora correspondente.

A vaga de produtor de Felipe será preenchida em breve.

Especial de Domingo

A apresentadora Leila Sterenberg vai comandar o 'Especial de Domingo' no GloboNews. Foto: GloboNews

Nas noites do Especial de Domingo, o comando será de Leila Sterenberg, que está na GloboNews desde 1998, apresentando jornais do canal e fazendo programas pelo mundo.

Poliglota e especialista em temas internacionais, Leila há décadas participa de coberturas históricas, apresentando e fazendo traduções simultâneas - como, neste ano, durante a cobertura da Guerra na Ucrânia.

"O Especial de Domingo entrega o que promete: é, de fato, especial, porque traz, com dinamismo e variedade, aquilo que é necessário para que o assinante comece a semana bem informado. A equipe - que adoro - é extremamente dedicada, o que transparece no ar. Vai ser um desafio e um enorme prazer ancorar o programa, sobretudo num momento como o atual, de ebulição no mundo e eleições no Brasil", comemora Leila.