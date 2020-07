Globo processa ex-BBB Bianca Andrade por participar de outro reality

Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa, participou do 'BBB 20' Foto: Victor Pollak/ Globo

A Rede Globo entrou na justiça para processar Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, alegando que a ex-BBB teria quebrado o contrato de exclusividade que mantinha com a emissora ao participar do reality show Soltos em Floripa, do Amazon Prime Video.

Bianca é acusada de entrar no Big Brother Brasil 20 sem avisar que já havia gravado participação na atração do serviço de streaming. A Globo está pedindo uma indenização de R$ 500 mil.

A influenciadora foi eliminada do BBB em 25 de fevereiro e a emissora só ficou sabendo da situação em 5 de março, quando Boca Rosa foi confirmada como comentarista do outro reality. A estreia de Soltos em Floripa aconteceu em 20 de março e o contrato de Bianca com a Globo era válido até 30 de abril.

Em nota, a influenciadora declarou que "todas as questões jurídicas e legais envolvendo a Rede Globo estão sendo resolvidas e que a artista está comprometida a fornecer as informações necessárias para deixar claro qualquer mal entendido com a emissora”.

Procurada pelo Estadão, a Rede Globo informou que não pode dar mais informações sobre o caso que está em andamento na 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais