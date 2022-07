Gkay vira meme após poses com look de mais de R$ 30 mil e entra na brincadeira

Gkay vira meme na internet após compartilhar poses com o look de mais de R$ 30 mil. Foto: Instagram/@gessicakayane

Nesta sexta-feira, 1º, Gkay ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A influenciadora participou das festas de Luciano Huck e Camila Queiroz, e virou meme após compartilhar a roupa que escolheu para a ocasião.

O que rendeu assunto na internet foram as poses que Gessica Kayane fez para registrar o modelito escolhido para as festas. O look tinha itens da grife Balenciaga, avaliado em mais de R$ 30 mil.

"Quem foi o engraçadinho?", declarou na legenda de uma publicação no Instagram, onde compartilhou os memes que foram criados no Twitter.

Nos comentários, outros influenciadores reagiram à publicação. "Falei que você era minha Perereca", escreveu o influenciador Rodrigo Costa. "Medo de entrar na sua casa e vc estar assim numa parede", comentou Lucas Rangel.

Uma das festas proporcionou o encontro de Gkay com ninguém menos que Ary Fontoura. Os dois apareceram dançando em uma "gaiola" que tinha no local, ao som da música Cabeça Branca, do Tierry.

A canção fala sobre o "velho da lancha" e a influenciadora aproveitou o gancho da letra da música para fazer a legenda da publicação. "Finalmente achei o meu", escreveu, referindo-se a Ary como o "dono da lancha é o cabeça branca".