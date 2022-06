Gkay compra tênis 'destruído' da Balenciaga: 'Nem eu acredito'

A influenciadora Gkay surpreendeu fãs e amigos ao mostrar que comprou 'tênis destruído' da Balenciaga. Foto: Instagram/@gessicakayane e Instagram/Stories/@gessicakayane

No último sábado, 18, a influenciadora Gkay usou seu perfil no Instagram para compartilhar sua mais nova aquisição. Gessica Kayane comprou nada mais, nada menos que um tênis "destruído" da Balenciaga. O modelo foi alvo de críticas assim que foi lançado, pois custa R$ 10 mil, mesmo com a aparência de sujo e rasgado.

"Eu nem acredito", afirmou ela ao mostrar o tênis nos stories. A versão que a influenciadora adquiriu é a "super destruída" do Paris Sneaker. Segundo a marca de luxo, apenas cem unidades seriam vendidas no mundo.

Gkay também compartilhou um vídeo na rede social ao lado de Alvaro e Lucas Rangel, em que mostra o calçado para os amigos. "Você comprou uma sucata?", perguntou o influenciador Alvaro.

Já Lucas Rangel percebeu que o tênis estava tão desgastado que o nome Balenciaga virou "Palenciaga", pois o B já estava sumindo das escritas do sapato.

O vídeo já tem mais de cinco milhões de visualizações, e fãs e amigos da influenciadora ficaram incrédulos com a aquisição. "Diretamente do lixão da mãe Lucinda", comentou Alvaro, que participou do vídeo. "Só você pra comprar esse tênis", escreveu Dora Figueiredo.

"Medo da próxima compra, Gkay", brincou uma internauta. "Rangel, rouba os cartões dela, só assim pra ela parar", brincou outra seguidora. "No começo, parecia loucura, no fim parece que tá no começo", comentou mais uma seguidora.