Gkay cai em pegadinha ao ganhar bolsa inspirada em saco de lixo de R$ 9 mil

Gkay cai em brincadeira de Lucas Rangel. Foto: Instagram/@gessicakayane

A bolsa da Balenciaga inspirada em um saco de lixo, que custa R$ 9 mil e que está causando frisson na internet, é o mais novo item dos sonhos da humorista e influenciadora digital Gkay . Recentemente, ela comprou o tênis "destruído e sujo" da mesma marca, o Paris Sneaker, por R$ 10 mil, que também viralizou na web.

Sabendo do desejo da amiga, o influenciador digital Lucas Rangel resolveu "trollar" Gkay e publicou o vídeo da "pegadinha" na última quarta-feira, 8, nas redes sociais.

As imagens mostram a humorista supresa, não acreditando que o influencer conseguiu a peça para ela. "Mentira! Não tem como você ter conseguido", disse. "Você não tem os contatos, quem tem sou eu. Abre o presente", emendou Rangel.

Ao abrir a embalagem, Gkay descobre que caiu em uma brincadeira e sai batendo com a "bolsa fake" no amigo. "Idiota. Você brincou com meu sonho", falou a comediante.

Na verdade, o influenciador digital pegou um saco de lixo com a corda vermelha, tal qual um dos modelos da Balenciaga, e o embalou em uma sacola antiga da marca.

Coleção de inverno

A Balenciaga divulgou a bolsa inspirada em um saco de lixo, nas cores azul, branca, vermelha e preta. A peça, chamada de Trash Pouch e apresentada durante o desfile da coleção de inverno em março, ainda não foi lançada para venda no site da marca.