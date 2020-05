Gizelly, do ‘BBB 20’, diz que pensa em se tornar deputada federal

Gizelly Bicalho disse que tem interesse em ingressar na política Foto: Globo / Divulgação

A advogada Gizelly Bicalho, que participou do Big Brother Brasil 20, revelou na segunda-feira, 18, que cogita entrar na política. Ela falou sobre o assunto enquanto conversava com seus fãs pela sua conta no Twitter, e comentou sobre seu interesse pela área.

O comentário de Gizelly foi feito após uma seguidora dizer que os fãs da advogada fariam uma grande campanha para ela. “Meu currículo é bom! O básico eu tenho: conheço nossa carta magna (Constituição Federal) e respeito tudo que está nas laudas… e outras qualidade que só quem nasce com elas sabe”, disse ela.

Logo depois ela comentou que pensou em se candidatar para o cargo de deputada federal pelo seu Estado, Espírito Santo, e perguntou a opinião dos fãs. “Eu sempre amei política, quando era criança falava para minha mãe que ia ser prefeita, inclusive já fazia o meu discurso... eu tenho capacidade intelectual para fazer minhas escolhas e posso ser o que eu quiser, né mesmo ?”, disse Gizelly em outra publicação.

“Se a política for o meu chamado, por que não? Sempre amei política, falei inúmeras vezes na casa sobre me candidatar”, destacou a advogada. Gizelly não seria a primeira participante do reality a entrar na política. Jean Wyllys, que foi deputado federal entre 2011 e 2019, foi o ganhador do BBB 5.

Após a revelação os fãs se animaram e até montaram uma peça de propaganda para Gizelly, como se ela fosse candidata a vereadora. “a frase de vocês: quem tem limite é município!”, brincou ela. Enquanto conversa com os seguidores ela também notou um comentário criticando suas fãs, e rebateu: “elas são perfeitas!”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais