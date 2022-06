Gizelly Bicalho desabafa sobre saúde mental: 'Não estou bem'

Gizelly Bicalho falou sobre sua saúde mental e tratamento contra a ansiedade. Foto: Instagram/@gizellybicalho

Gizelly Bicalho, do BBB 20, usou as redes sociais neste sábado, 18, para desabafar sobre sua saúde mental. Ela pediu compreensão dos seus fãs e explicou o motivo de estar evitando ir a eventos e festas.

"Ter que vir me manifestar sobre minha saúde é tenso, mas vamos lá: Eu mudei de psiquiatra e de remédios e as medicações precisam de 30 dias para fazer efeito, dessa maneira não posso beber. Tive inúmeras crises de ansiedade no último mês, pânico, meu cabelo estava caindo todo" escreveu.

A advogada disse que não tem vontade de ingerir bebidas alcoólicas. "Não quero ir para festas beber e, no outro dia, entrar em uma 'bad' de não querer existir. Não quero. Eu não estou bem. Estou buscando meu equilíbrio. Aquela Gizelly do BBB, que vocês viam bêbada, ela passou."