Giulia Costa faz homenagem ao pai Marcos Paulo: 'Todo dia você faz falta'

Giulia Costa. Foto: Instagram/@giuliacosta

Nesta segunda-feira, 13, Giulia Costa, filha de Flavia Alessandra e de Marcos Paulo, que morreu em 2012, fez uma homenagem ao pai com uma publicação no Instagram.

Ela publicou uma foto dela quando bebê ao lado de Marcos Paulo e na legenda escreveu: "Dia de saudade foi ontem, é hoje e vai ser amanhã. Todo dia você faz falta e eu penso em você. Dava tudo para te ter aqui nem que fosse por alguns minutos, só para te contar essa nova fase que eu inicio amanhã e ver você orgulhoso de me ver seguindo seus passos. Obrigada por me ensinar tanto. Você, agora, mais do que nunca, vai estar sempre comigo!".