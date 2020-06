Giselle Itié posta foto tomando banho com filho de três meses: ‘é mágico e potente’

A atriz Giselle Itié no banho com o filho Pedro Luna Foto: Instagram / @gitie

Giselle Itié publicou no seu Instagram, recentemente, uma foto tirada pela sua mãe, Sandra Itié, ao lado de seu filho Pedro Luna, de três meses, na qual os dois tomam banho juntos. O bebê é fruto do relacionamento dela com o ator Guilherme Winter, do qual se separou antes de começar a sua quarentena em São Paulo, onde a atriz vive com a criança.

"O mundo está estranho, para não elaborar uma palavra mais sombria. Pessoas que deviam nos guardar, acolher e abraçar, não estão. Ou porque não sabem ou porque são ruins mesmo", criticou, sem mencionar as pessoas a quem estava se referindo.

"Prefiro acreditar que não sabem. A minha alma agradece pensar assim. Eu sempre estarei aqui para o meu filho. Muitas vezes forte que nem uma pedra, muitas vezes agradecendo o carinho da nossa rede de apoio", completou.

Em tom poético, Giselle aproveitou a foto para dar um conselho para outras mães: “tome banho com a sua cria. É mágico e potente.”