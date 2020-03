Giselle Itié desabafa sobre quarentena contra a pandemia: 'Pesadelo real' Redação - O Estado de S.Paulo















Atriz é mãe de primeira viagem e fala constantemente sobre as dificuldades de se criar um recém-nascido: 'Só muito amor pelo meu filho para não enlouquecer com o combo puerpério mais coronavírus' A atriz Giselle Itié e o filho Pedro, fruto do relacionamento com Guilherme Winter. Foto: Instagram/@gitie Saiba Mais

Giselle Itié tem usado o Instagram para falar de forma poética sobre sua experiência real como mãe de primeira viagem. Ela deu à luz Pedro Luna há três semanas e, em quarentena, escreveu nesta quinta-feira, 26, sobre suas sensações sobre o coronavírus.

"Andando saltitante com o meu filho no sling, percebi que a rua estava linda, florida, mas deserta. Perguntei para o Pedro: 'Cadê a galera, meu filho?'. Quando cheguei na padaria, estava fechada, como tudo estava", afirmou.

"Quando [de repente] chegou a polícia querendo me multar por estar na rua. Oi? Quando acordei assustada e percebi que na verdade eu tive um pesadelo real", completou.

Giselle Itié, cujo filho é fruto do relacionamento dela com o ator Guilherme Winter, compartilha constantemente a realidade por trás da maternidade: cansaço, inseguranças e como o amor é a forma de driblar todas as dificuldades de se criar um bebê.

No último sábado, 28, a atriz publicou uma selfie amamentando Pedro e com feições exausta. "Só muito amor pelo meu filho para não enlouquecer com o combo puerpério mais coronavírus", escreveu.

