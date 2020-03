Giselle Itié desabafa sobre puerpério: ‘É enlouquecedor não dormir’

A atriz Giselle Itié e o filho Pedro, fruto do relacionamento com Guilherme Winter. Foto: Instagram/@gitie

Giselle Itié fez um desabafo nas redes sociais sobre os primeiros dias de vida com o filho. Pedro Luna é fruto do relacionamento da atriz com Guilherme Winter.

O pequenino nasceu no dia 2 de março, de parto natural. Neste domingo, 15, Giselle publicou uma foto em que aparece em frente ao espelho, com o filho no colo.

“A cara da madrugada à dentro, mãe de primeira viagem dá a cara. A cara do aperto no coração, de dores e mais dores de cólicas, choros retorcidos, não sei o que faço!”, desabafou.

Giselle também conta que o filhinho está sofrendo com cólica. “Ver, sentir, escutar seu filho sofrendo é assustador. Quando me vi no espelho antes de, nós dois, partir para o banho, por um segundo não me reconheci: rosto, corpo tenso. Como é enlouquecedor não dormir”, afirmou.

A atriz fez massagem sentido horário na barriguinha de Pedro, exercícios de bicicletinha com as pernas até que ele conseguiu melhorar. “Enfim ele conseguiu expelir o tão esperado cocô de cor mostarda. Nunca desejei tanto um cocô”, brincou.

No entanto, apesar do cansaço desse início de puerpério, Giselle Itié agradeceu por estar vivendo todo esse momento de amor e entrega com o filho e diz que entrou de vez na “maternidade real”.