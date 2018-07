Gisele e Tom Brady mudam de apartamento por causa de superstição 

Jogador usa a camisa 12 no New England Patriots Foto: Bang Showbiz

Em 2016, Gisele Bündchen e Tom Brady assinaram um contrato para comprar um apartamento de 20 milhões de dólares no 11º andar de um prédio em Nova York. No entanto, de acordo com o site Page Six, o casal foi visitar seu novo imóvel para trocar seu imóvel pelo de cima: o 12º - número da sorte do jogador de futebol americano.

Uma fonte disse ao site que, talvez, Brady seja supersticioso ou pode ser uma homenagem a sua vitória recente no Super Bowl. Ainda há a hipótese de que a troca de apartamento seja uma comemoração da volta de sua camiseta roubada após o jogo.

O 12º andar do prédio, em frente do Rio Hudson, tem cinco quartos, cinco banheiros e meio, uma varanda de 170 m² e custa 32 milhões de dólares. A previsão é que o apartamento fique pronto em 2018.