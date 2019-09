Gisele Bündchen sobre Dia da Amazônia: ‘Preservar a nossa floresta significa preservar a vida’

Gisele Bündchen. Foto: Estadão

O Dia da Amazônia é comemorado nesta quinta-feira, 5, e Gisele Bündchen aproveitou para refletir sobre a data no Instagram. Com fotos da natureza e de comunidades indígenas, a modelo, de 39 anos, lamentou o desmatamento e destacou a importância de se falar sobre o tema.

"É importante um minuto para reflexão. Não só pelas 20 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, não só pelas milhares de espécies que lá habitam, não só pelo seu papel essencial no regime de chuvas e equilíbrio do clima no planeta, mas por todos nós", escreveu.

Gisele explicou que a destruição da fauna e da flora impacta diretamente no dia a dia, "na nossa comida, nossa água e nosso ar". E ressaltou que é mais caro e demorado recuperar os recursos naturais do que preservá-los.

"Por isso, a todos aqueles que dedicam suas vidas para cuidar da Amazônia, levam educação e saúde às comunidades ribeirinhas e indígenas, estudam e pesquisam sobre a floresta para nos trazer informação, àqueles que combatem as queimadas, aos que arriscam suas vidas para barrar as atividades ilegais e também às organizações que tem um trabalho sério e há anos buscam formas de proteger a floresta, minha gratidão", disse. "Preservar a nossa floresta significa preservar a vida", completou (veja a postagem dela aqui).

No fim de agosto, Gisele Bündchen se sensibilizou com os incêndios na região e escreveu sobre o papel do bioma no equilíbrio do clima na Terra. Relembre:

Não é de hoje que a modelo se mostra preocupada com a Amazônia. Em junho de 2016, ela gravou na floresta para a segunda temporada do programa Years of Living Dangerously (Anos vivendo perigosamente), do canal Nat Geo: