Gisele Bündchen se emociona ao sobrevoar Amazônia desmatada

. Foto: Reprodução / YouTube

A modelo Gisele Bündchen se emocionou ao sobrevoar a floresta amazônica e se impressionar com a quantidade do desmatamento na região durante gravação para um documentário da National Geographic.

"É muito inspirador para mim ver que as pessoas estão dedicando suas vidas a proteger algo e se preocupar algo que não diz respeito apenas às suas vidas e aos seus filhos, e sim à vida na Terra. Me faz pensar: 'Como eu posso ajudar mais'?", afirmou Gisele, que foi acompanhada pelo ativista Paulo Adario, membro do Greenpeace internacional.

Confira um trecho do vídeo abaixo: