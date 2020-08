Gisele Bündchen publica homenagem de aniversário para Tom Brady

A modelo brasileira Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady. Foto: Instagram/@gisele

O jogador de futebol americano Tom Brady completou 43 anos nesta segunda-feira, 3, e recebeu uma homenagem da esposa, Gisele Bündchen. A modelo publicou algumas fotos em que aparece junto do marido e dos dois filhos do casal, Vivian e Benjamin.

“Você é o melhor pai, o melhor parceiro e o melhor amigo. Temos muita sorte de tê-lo em nossas vidas”, disse a modelo na publicação. Gisele está casada com o atleta há 11 anos. O filho mais velho do casal, Benjamin, tem 10 anos de idade, e Vivian possui sete.

Chamado em brincadeiras nas redes sociais brasileiras de “o marido da Gisele”, o jogador é um dos nomes mais famosos do futebol americano atualmente. Após 20 anos jogando no time New England Patriots, Brady foi contratado pelo Tampa Bay Buccaneers em 2020.

Gisele também fez aniversário recentemente, em 20 de julho, chegando aos 40 anos de idade. Em entrevista para o Estadão, a modelo disse estar “mais madura, mais consciente e mais segura de mim”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais