'Quero fazer algo agora, antes que seja tarde demais', diz Gisele Bündchen sobre Amazônia

A modelo Gisele Bündchen deu novo passo em defesa pela sustentabilidade. Ela aparece em vídeo publicado em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 31, conversando com especialista sobre a importância da conservação da Floresta Amazônica.

“A Floresta Amazônica tem um papel fundamental no equilíbrio do clima na Terra e, portanto, na vida de cada um de nós. Nos últimos anos a proteção diminuiu e o desmatamento aumentou drasticamente”, escreveu Gisele.

Ela se refere a articulação da aprovação de medidas dos poderes Executivo e Legislativo para diminuir áreas florestais protegidas na região da Amazônia. Recentemente, artistas protestaram contra proposta de redução da área da Floresta do Jamanxim.

“Se as medidas que o governo vem tomando não forem vetadas, nosso futuro estará ameaçado. Diga NÃO à diminuição da proteção da Floresta do Jamanxim! Diga NÃO à exploração de minério no coração da floresta!”, acrescentou a modelo.

“Eu quero fazer algo agora, antes que seja tarde demais”, declarou Gisele. Ela ainda divulgou link onde é possível assinar petição contra a medida legislativa.

