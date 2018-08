Gisele Bündchen esclarece rumores de que se recusou a tirar foto com fã

A ex-modelo Gisele Bündchen. Foto: Paulo Whitaker/ Reuters

A ex-modelo Gisele Bündchen fez um desabafo nesta segunda-feira, 21, após notícias afirmarem que ela se recusou a tirar foto com uma fã quando desembarcou em um aeroporto de São Paulo no último sábado.

Portais internacionais, como o Daily Mail, disseram que ela parecia desconfortável e que um segurança teve de ficar entre ela e a mulher que queria se aproximar dela.

"Chegando ao aeroporto à noite, me deparei com flashes na minha cara, meu instinto foi usar meu travesseiro para me tapar deles. Mas assim que consegui, parei para foto sim! Sempre que posso, o faço", escreveu Gisele em uma publicação no Instagram Stories.

A ex-modelo pediu por "mais amor e menos mentira". Em seguida, ela publicou as fotos dela com o travesseiro que circularam na imprensa e outra em que ela aparece com a fã.

Gisele Bündchen desabafou em texto sobre ter se recusado a tirar foto com fã. Foto: Instagram/gisele