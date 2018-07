Gisele Bündchen diz que Tom Brady teve concussão no ano passado

O quarterback foi eleito o melhor jogador em campo no Super Bowl LI Foto: Dominick Reuter/ Reuters

Em uma entrevista à CBS na manhã desta quarta-feira, 17, Gisele Bündchen revelou que seu marido, Tom Brady, quarterback do New England Patriots, teve uma concussão no ano passado, embora a liga nacional de futebol americano (NFL) não tenha registro de nenhum acidente do tipo envolvendo o jogador.

Tom Brady afirma que sua intenção é continuar na ativa até os 45 anos. Quando perguntada se teria a intenção de antecipar a aposentadoria do marido, Bündchen respondeu que a agressividade da modalidade a preocupa: “Ele teve uma concussão ano passado. Ele tem concussões constantemente… Não falamos sobre isso, mas ele tem”.

O caso acende nova polêmica sobre o maior esporte dos Estados Unidos. A comunidade médica identifica uma relação entre os impactos fortes entre os jogadores e a ocorrência de doenças neurológicas nos atletas como, por exemplo, a Encefalopatia Traumática Crônica (CTE, em inglês).

A preocupação da opinião pública com a saúde dos atletas levou a NFL a alterar seu protocolo de concussão, a fim de torná-lo mais rígido. O jogador que sofre dessa lesão deve passar por alguns procedimentos antes de receber a permissão para voltar a jogar.

Contudo, nenhum registro do tipo foi feito sobre Tom Brady, o que joga dúvidas sobre a força das mudanças na política da liga. Bündchen não disse em que ocasião o acidente se deu e o New England Patriots não quis se pronunciar.