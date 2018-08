Gisele Bündchen conta como foi pedida em casamento por Tom Brady

Jogador de futebol americano Tom Brady e a modelo Gisele Bündchen Foto: Eduardo Munoz/Estadão

Dentre todas as memórias românticas que a modelo Gisele Bündchen tem do marido, Tom Brady, o modo como ele a pediu em casamento tem um lugar especial em seu coração.

“Quando ia me pedir em casamento, ele mentiu que meu apartamento estava todo alagado, então eu corri até lá para ver o que estava acontecendo”, contou a modelo à revista Vogue. Ao chegar ao local, encontrou pétalas de rosas e velas por toda a parte.

“Ele se ajoelhou para fazer o pedido”, falou Gisele, que recordou que sua resposta não foi a mais convencional: “Eu disse ‘Levanta! O que você está fazendo?’ porque ele tinha acabado de fazer cirurgia e estava com três infecções”.

Apesar da resposta incomum, sabemos que a modelo aceitou o pedido. Agora já são nove anos de casamento, e ela deu uma dica para aqueles que procuram ter uma relação conjugal feliz: “Mantenha a comunicação aberta e carinhosa”.

Se tem outra coisa na qual Gisele é experiente, são as passarelas. Além das mais de mil capas de revistas nas quais já apareceu, ela também posou em cachoeiras e em meio a icebergs.

Ela disse que aprender a “nunca me comparar com outras pessoas” foi a maior lição que aprendeu com sua profissão. “Acreditem em si mesmas, mas estejam preparadas para uma boa quantidade de rejeição”, aconselhou às modelos jovens.