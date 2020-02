Gisele Bündchen comemora 11 anos de casamento com Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen e o marido, o jogador Tom Brady. Foto: Instagram/@gisele

Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para fazer uma declaração de amor ao marido. Ela e Tom Brady se casaram em 2009 em uma cerimônia discreta na Califórnia, nos Estados Unidos.

“Não acredito que já faz 11 anos desde que devoramos esse bolo delicioso quando chegamos do nosso casamento. Feliz aniversário amor da minha vida!! Obrigada por tornar a vida tão doce! Te amo!”, escreveu a modelo no perfil oficial dela no Instagram.

Na imagem, Gisele e Tom aparecem sorridentes cortando um bolo de chocolate que foi oferecido logo após a cerimônia de casamento, há 11 anos.

Em 2018, em uma entrevista para a revista Vogue, Gisele contou que Tom ajoelhou para pedi-la em casamento, mesmo tendo acabado de fazer uma cirurgia. “Eu disse ‘Levanta! O que você está fazendo?’ porque ele tinha acabado de fazer cirurgia e estava com três infecções”, relembrou na ocasião.

Gisele Bündchen e Tom Brady começaram a namorar em 2006 e se casaram três anos depois. O casal tem dois filhos. O jogador ainda tem um menino de um relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan.

Nesta quarta-feira, 26, o jogador também fez uma homenagem para a esposa. “O primeiro slide é onde nos conhecemos e o segundo slide é o que nos tornamos. Você sempre foi a pessoa que nos sustentou e nos ama do jeito que ninguém mais pode. E nós te amamos muito em troca. Feliz aniversário, amor da minha vida”, escreveu o jogador.