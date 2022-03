'Girl From Rio': Anitta confirma lançamento do álbum na primeira quinzena de abril

Primeiro álbum de Anitta com gravadora internacional, 'Girl From Rio' será lançado em abril. Foto: Denise Andrade/Estadão

Depois de confirmar o lançamento do álbum Girl From Rio em abril, Anitta deu uma data limite para a estreia. Em entrevista à revista Billboard Latin, ela falou que o disco sairá antes do festival Coachella.

Como o evento acontece nos finais de semana entre os dias 15 a 24 de abril e a primeira apresentação da cantora é no dia 16, o álbum precisa ser lançado na primeira quinzena do mês.

Ainda não se sabe muitas informações sobre o novo trabalho da artista, mas hits recentes como Envolver, que viralizou nos países latinos, Boys Don't Cry e a própria música Girl From Rio, que dá título ao disco, devem estar presentes.

Anitta também confirmou que terá faixas em inglês, português e espanhol, além de parcerias com outros artistas, mas não revelou nenhum nome.