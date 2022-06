Giovanna Ewbank relembra quando conheceu Bruno Gagliasso: 'Cara mais legal do mundo'

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank contaram a primeira vez que se conheceram no 'Altas Horas'. Foto: TV Globo

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso participaram do programa Altas Horas, da TV Globo, neste sábado, 25, e relembraram a primeira vez em que se conheceram. Os artistas são casados há 12 anos e têm três filhos, Titi, Bless e Zyan.

Durante o bate-papo, o ator brincou: "A Giovanna era minha fã. Ela tinha pôster meu de Chiquititas [novela do SBT]".

Já a atriz contou que os dois se conheceram em uma festa à fantasia, quando ela era recém-chegada no Rio de Janeiro: "Estava meio deslocada ainda e o Bruno já era amigo de todo mundo. Ele chegou na rodinha e começou a conversar com a gente, simpático. É o cara mais legal do mundo. O cara mais legal que eu já conheci é o Bruno".

Giovanna ainda disse que perguntou de onde as amigas conheciam ele, mas ninguém conhecia. "Ele colocou um relógio no meu braço para não nos perdermos durante a festa. Eu, que não sou boba, fui embora com o relógio, para ele ter de procurar. Aí começamos a nos falar".