Giovanna Ewbank reflete sobre ser mãe após ver o nascimento de um bicho-preguiça; entenda

Giovanna Ewbank anunciou primeira gravidez em dezembro de 2019. Foto: Instagram/@gio_ewbank

Giovanna Ewbank está grávida de seis meses de um menino e refletiu pelo Instagram, recentemente, sobre a maternidade após assistir a um vídeo do nascimento de um bicho-preguiça.

Na gravação, a fêmea aparece pendurada em uma árvore e o filhote recém-nascido fica suspenso pelo cordão ubilical ao sair da barriga da mãe, que logo abraça a cria para protegê-la. A princípio, a atriz se assustou com a cena e teve medo de o bebê se machucar, mas depois usou a cena para pensar sobre a exatidão da natureza no surgimento da vida.

"A natureza é tão perfeita que tudo acontece do jeito certo, com a precisão que a vida demanda. Acho que ser mãe é um pouco disso: estar assustada e maravilhada ao mesmo tempo. Aquele medo do mundo, enquanto queremos que nossos filhos explorem todas as suas potencialidades e sejam capazes de conquistar tudo que sonham", escreveu.

"[Ser mãe] é saber que [os filhos], um dia, vão sair por aí pra realizar suas vidas, mas sentir-se verdadeiramente em paz só quando os pequenos estão por perto, bem agarradinhos e protegidos por nós, como essa mamãe-preguiça abraça seu filhote", completou.

Assista ao vídeo do nascimento do bicho-preguiça e leia a reflexão de Giovanna Ewbank:

Giovanna Ewbank e seu marido Bruno Gagliasso são pais de Titi, de seis anos, e Bless, de cinco. As duas crianças nasceram no Malawi, país localizado na África, e foram adotados pelos atores.