Giovanna Ewbank mostra evolução da cadela Lasanha após um mês

Em vídeo, atriz Giovanna Ewbank destacou recuperação da cachorra Lasanha Foto: Instagram / @gio_ewbank

A atriz Giovanna Ewbank mostrou, pelos stories do Instagram, a cachorra Lasanha, que foi adotada por ela e o marido, Bruno Gagliasso, em novembro deste ano. No vídeo, ela ressalta a evolução do animal.

"Olha isso, é muito gostosinha. Olha como a Lasanha já está toda peluda, toda maravilhosa, brincando com a mãe", disse Giovanna.

A cachorrinha foi resgatada pelo casal no dia 5 de novembro, quando os atores a encontraram abandonada na estrada, com machucados e sarna.

"Agora ela tem um nome, uma casa e uma família. Nos próximos dias a Lasanha vai receber todo tratamento e carinho pra logo logo brincar com nossos outros bebezões", comentou Gagliasso na ocasião.

Poucos dias após a adoção, Giovanna Ewbank fez outra publicação em seu Instagram, também ressaltando a evolução da cadela. "Lasanha pediu pra dar uma passadinha aqui só pra mostrar como ela está ficando bela, gordinha e exibida!", comentou a atriz.

* Estagiário sob supervisão de Charlise Morais