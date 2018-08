Giovanna Ewbank homenageia Bruno Gagliasso no dia dos pais

Giovanna Ewbank usou o Instagram para homenagear Bruno Gagliasso no dia dos pais e compartilhou fotos raras dos dois juntos. Foto: Instagram / @gio_ewbank

Giovanna Ewbank usou o Instagram para homenagear Bruno Gagliasso no dia dos pais. Os dois são pais de Titi, de cinco anos, adotada pelo casal em 2016.

A atriz compartilhou nove fotos raras de momentos em família com Titi e Bruno. "O sonho da vida dele era ser pai, sempre tão ansioso e com tanto pressa pra viver essa experiência! Mas nessa vida tudo acontece na hora certa, ja estava escrito, pois essa experiência não poderia ser com outro anjo senão minha filha Chissomo", escreveu Giovanna, referindo-se ao verdadeiro nome de Titi, que nasceu no Malawi.

Ela ainda revelou que os dois são como "almas gêmeas", já que dividem a hiperatividade e a alegria de viver. "Até a bisnaguinha com maionese e queijo ralado que a avó dele fazia na sua infância é uma das coisas prediletas dela, e quando eles comem juntos, ele se emociona... entre tantas outras coisas que eles são IGUAIS!", contou.

Giovanna terminou o post lembrando a Bruno do amor e do orgulho que Titi sente por ele. "Meu amor, o seu melhor papel é ser PAI, seja contando a sua versão da história da “corrida maluca” ou ensinando a sua filha a ser forte e poderosa!"

Confira o post completo:

Giovanna ainda usou a ferramenta Stories do Instagram para homenagear o pai, o arquiteto Roberto Baldacconi. "Você sempre será o meu herói!!!!!! TE AMO!". Veja: