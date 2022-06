Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebram aniversário da filha

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem declarações para Titi pelo seu aniversário. Foto: Instagram/@gioewbank e Instagram/@brunogagliasso

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso usaram seus perfis do Instagram para comemorar o aniversário da filha mais velha, Titi. A menina completou nove anos nesta segunda-feira, 20.

"Hoje é o dia do amor da minha vida. Minha filha. Minha melhor amiga, minha parceira, graça divina, minha Chissomo", escreveu Giovanna. "Eu não consigo me ver, nem me lembrar de como eu era antes da minha filha. A Titi me ensina todos os dias como o amor pode transformar tudo."

Bruno também se declarou para a filha: "O dia é seu. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Todo dia é seu. Eu também sou todo seu, minha vida é toda sua. E tudo que faço, penso e crio é por você. É o meu sol. Brilhante, calorosa, radiante, a mais bela estrela. É quem dá vida e tudo ilumina. Uma força tamanha, capaz de aquecer até o mais gelado dos corações."