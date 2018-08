Giovanna Ewbank desmente rumores sobre briga com Anitta

Giovanna Ewbank. Foto: Iara Morselli/Estadão

Giovanna Ewbank desmentiu alguns boatos publicados sobre ela por meio do seu canal no YouTube na terça-feira, 21. Com bom humor, ela disse que alguns comentários são sensacionalistas e revelou que teve uma perda passageira de audição na infância devido à lactose.

"É verdade que eu já perdi 50% da audição do ouvido direito e 30% do esquerdo. Isso influenciou na minha fala alta. Eu escutava pouco das pessoas e falava alto achando que as pessoas estavam escutando da mesma maneira que eu. Minha audição é perfeita hoje em dia", explicou.

Além disso, a modelo negou ter se desentendido com Anitta e afirmou que as duas são amigas. O rumor surgiu quando a cantora publicou um story no Instagram zombando da voz de Giovanna.

"A música Fica tudo bem dela começou a tocar no carro, eu coloquei no volume máximo e mandei um áudio para ela cantando. Ficou um terror e ela postou dando risada. Foi uma brincadeira", esclareceu. "Mas, têm umas pessoas que, para chamar a atenção, escrevem como se a gente tivesse brigado", falou.

A youtuber, que também é jornalista, criticou as manchetes exageradas. "Quando você vê uma notícia, é importante você clicar e ler o conteúdo inteiro para que você entenda o que o repórter está falando", sugeriu.

Veja o vídeo na íntegra.