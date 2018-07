Giovanna Ewbank curte praia com Titi em Fernando de Noronha

. Foto: Reprodução/ Instagram

Giovanna Ewbank está em Noronha na nova pousada do marido, Bruno Gagliasso. Nesta segunda-feira, 28, a apresentadora postou uma foto com a filha do casal, Titi, na praia.

"Por mais dias assim...de amor, amor, alerias, amor, gargalhadas, mais amor, amor, amor, sol, amor, cores, praia, sol, mar, amor, amor, amor, amizade e mais amor em Noronha", escreveu na legenda.

A apresentadora foi para o nordeste para a inauguração da Pousada Maria Bonita Noronha. O estabelecimento é do marido e de mais quatro sócios e foi aberto oficialmente no dia 26.