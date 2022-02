Giovanna Ewbank compartilha vídeo de Bruno Gagliasso com Zyan sujo de lama; assista

O ator Bruno Gagliasso e o filho Zyan, fruto do relacionamento com Giovanna Ewbank Foto: Instagram/@brunogagliasso

O pequeno Zyan, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, protagonizou um vídeo engraçadinho nas redes sociais nesta terça-feira, 1. O garotinho, fruto do relacionamento do casal, aparece no colo, com a camiseta branca e as mãos sujas de lama.

"Olha aqui, você estava onde? Estava pulando na lama e caiu de cara? Ave Maria, sujou tudo! Meu Deus, vai para o chuveiro, 'pirraio'", brinca Bruno Gagliasso.

O vídeo foi compartilhado pela mãe no Instagram. "É só deixar cinco minutos com o pai e olha o que acontece", escreveu na legenda das imagens, com emojis de risada.

A publicação foi comentada por diversos fãs e amigos, como o ator Marcos Veras: "Que lindeza que tá!".

Assista ao vídeo: