Giovanna Ewbank comemora chegada de 2021 ao lado dos filhos

Giovanna Ewbank e filhos Bless, Zyan e Titi Foto: Instagram/@gioewbank

Giovanna Ewbank comemorou a chegada do ano-novo ao lado dos filhos nesta sexta-feira, 1. Em uma publiação nas redes sociais, a apresentadora aparece em uma série de fotos em que carrega Zyan no colo, acompanhada de Titi e Bless.

"Bem-vindo 2021, pode chegar porque estamos cheios de esperança em você! Mas chegue chegando com muito amor, muita saúde, nossa vacina e respeito ao próximo. Porque é isso o que queremos e desejamos a todos!", escreveu Giovanna no perfil dela no Instagram.

Na série de imagens, a gatinha da família também aparece. A postagem teve mais de dois milhões de curtidas.

O pai das crianças, Bruno Gagliasso, também publicou nas redes sociais um vídeo de Titi e Bless brincando em casa momentos antes do réveillon. "Nossos últimos minutos antes de 2021", escreveu o ator no Instagram.

Assista ao vídeo: