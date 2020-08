Giovanna Antonelli fala sobre lado empreendedora: ‘Tenho orgulho de ser brasileira e gerar emprego’

A atriz e empresária Giovanna Antonelli Foto: Instagram/@giovannaantonelli

Ser atriz, empresária, influenciadora digital e mãe de três filhos. Giovanna Antonelli não escondeu a alegria em conseguir administrar todos esses papeis. Ela é mãe de Pietro, de 15 anos, e das gêmeas Antônia e Sofia, de 10. “Eu teria mais filhos, inclusive, se a gente não vivesse nesse mundo louco”.

Como atriz, atualmente ela está na reprise de O Clone, no canal Viva, interpretando Jade.

Com 30 anos de carreira em televisão, Giovanna Antonelli diz que escolheu a carreira por amor. “Ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer melhor do que o meu coração, a minha crença e a minha visão”, declarou durante o programa Conversa com Bial nesta terça-feira, 25.

Nos últimos anos, a atriz também se dedicou ao empreendedorismo. Ela é dona de uma rede com 60 clínicas de depilação e estética pelo País. Além de produtos de beleza que estampam a marca dela. “Tenho muito orgulho de ser brasileira, apostar no meu País e gerar emprego. Isso é muito importante para mim”, confessou.

Assista ao vídeo: