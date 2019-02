Giovanna Antonelli discute publicamente com companhia de energia: ‘Descaso com a população’

A atriz Giovanna Antonelli. Foto: Instagram/@giovannaantonelli

Cansada de ter problemas com energia elétrica, Giovanna Antonelli decidiu colocar a ‘boca no trombone’, como muitos anônimos fazem todos os dias nas redes sociais quando estão insatisfeitos com a prestação de serviços.

Aos seus quase quatro milhões de seguidores, a atriz da TV Globo desabafou no Twitter oficial dela: “Não sou de fazer esse tipo de coisa por aqui, mas depois de três semanas pedindo, reclamando, registrando e pagando é preciso!”. Giovanna Antonelli marcou o perfil da Light, companhia responsável pela energia elétrica no Rio de Janeiro, onde mora.

Imaginem q durante 3 semanas a @lightclientes , pago pelo serviço, diante desta imagem nada faz: pic.twitter.com/5V1sXPm18n — Giovanna Antonelli (@gio_antonelli) 23 de fevereiro de 2019

A empresa decidiu publicar uma nota sobre o caso da atriz. “A Light lamenta o seu problema, mas a falta de energia na sua residência é fruto de um problema na sua instalação interna e, como você foi informada nas quatro vezes que fomos aí, o reparo é de responsabilidade do cliente e não da empresa”, diz o comunicado direto à atriz no Twitter. A companhia disse ainda que foi até à casa de Giovanna Antonelli às 4h e constatou o problema, que só poderia ser resolvido, de acordo com a Light, com a contratação de um eletricista particular.

Os seguidores da atriz ficaram revoltados. Giovanna continuou: “E só estão falando comigo aqui por que? Respondam também ao povo todo que precisa do serviço, que sofre diariamente tentando uma comunicação! Ajudem!”, enfatizou. Acompanhe a discussão.

E só estão falando comigo aqui comigo porq???? Reponda tb ao povo todo!!!! Que precisa do do serviço. Q sofre diariamente tentando uma comunicação!!! Ajuda!!! https://t.co/l0Hed431t7 — Giovanna Antonelli (@gio_antonelli) 27 de fevereiro de 2019

A Light lamentou a postura de Giovanna. “Não cometemos nenhuma falha. Fomos lá desde o primeiro momento, explicamos à porteira, ao síndico, ao motorista dela do que se tratava (problema interno) e nos colocamos à disposição para ajudar. Só recebemos críticas. Lamentável isso”, conclui a nota na página oficial da empresa no Twitter.