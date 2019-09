Gio Ewbank e Bruna Marquezine participam de desafio em prol da adoção de animais

A atrizes Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine. Foto: Reprodução do canal Gioh / YouTube

As atrizes Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank participaram de um desafio para promover a adoção de animais. Elas responderam perguntas sobre o universo canino e o abandono dos pets em um vídeo publicado no canal Gioh, no YouTube.

No quadro, as artistas 'ganhavam' um filhote de cachorro a cada resposta certa, que ficava com elas dentro de um cercadinho. Quem errasse, tinha de entregar um deles para a adversária.

Bruna foi quem mais acertou e, consequentemente, quem ficou com a maior quantidade de cachorros. Os pets, porém, estão todos disponíveis para adoção, sob os cuidados do Grupo de Ação, Resgate e Reabilitação Animal (GARRA).

A atriz convidada para o quadro de Giovanna disse que a experiência dela com a cadela Amendoa é diferente da que tem com seus outros cachorros. "A maioria, eu ganhei. A Amendoa eu adotei em Nova York, foi uma missão trazê-la, mas eu me apaixonei por ela. Realmente, é uma relação completamente diferente. É emocionate ver diariamente a gratidão deles", contou Bruna.

Giovanna completou dizendo que, quando se trata de animais adotados, "eles têm uma proteção a mais com a gente. E quem mais recebe somos nós todos os dias com a alegria deles, com amor incondicional".

Assista ao vídeo do desafio abaixo: