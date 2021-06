Gino, da dupla com Geno, tem alta do hospital após covid-19

Gino em vídeo nas redes sociais falando sobre o coronavírus Foto: Instagram/ @oficial.ginoegeno

O cantor sertanejo Gino, da dupla Gino e Geno, teve alta do hospital neste domingo, 6, após ter sido internado com covid-19. O cantor de 75 anos comemorou a volta à sua casa no interior de Minas Gerais.

Gino chegou a ir para a UTI, e utilizou ventilação mecânica após testar positivo para covid-19. Ele estava internado em São Paulo, no Hospital Nove de Julho, desde o dia 23 de maio.

O perfil oficial da dupla Gino e Geno publicou um vídeo do momento em que Gino teve alta da UTI no dia 2 deste mês agradecendo a todos pela força e apoio.

A conta também postou uma foto de Gino já em casa, onde ele agradeceu as orações e disse estar feliz de estar em casa e ao lado da família.

“Como é bom estar em casa, no aconchego do lar e da família!!! Como é bom poder desfrutar das coisas simples da vida! Gratidão a todos pelas orações, carinho e apoio, muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês!”.