Gino, da dupla com Geno, é internado com covid-19: 'Estou melhorando'

Gino em vídeo nas redes sociais falando sobre o coronavírus Foto: Instagram/ @oficial.ginoegeno

O cantor Gino, de 75 anos, da dupla sertaneja com Geno, testou positivo para a covid-19 nesta terça-feira, 25. Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo para tranquilizar os fãs na quarta-feira, 26.

O artista está internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, desde a segunda-feira, 24. No dia anterior, Gino foi internado, com suspeita de pneumonia, no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, município de Minas Gerais.

A transferência para a capital paulista, onde foi diagnosticado com o coronavírus, ocorreu por decisão da família. "Bom dia, meus amigos. Estou indo. Estou melhorando a cada dia", informou, no Instagram.

"Obrigado por pedir a Deus por mim. Dá para vencer essa doença. Não é fácil, mas dá pra vencer, segurando na mão de Deus", concluiu. Na manhã desta quinta-feira, 27, o perfil oficial da dupla sertaneja nas redes sociais publicou um novo comunicado, reforçando que o artista encontra-se estável. Confira abaixo:

"Agradecemos a todos queridos fãs e amigos pelas orações e mensagens de apoio ao nosso querido Gino. Seu estado é estável e, como todo problema de saúde, requer repouso e cuidados. Vamos continuar nossas orações e com fé em Deus para que ele se recupere completamente e logo possa estar conosco novamente", escreveu a equipe.