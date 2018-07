Ginasta Simone Biles 'morre' ao conhecer Zac Efron

No Brasil para acompanhar a Olimpíada do Rio, o ator Zac Efron foi convidado pela rede de televisão estadunidense NBC para fazer uma visita surpresa a cinco ginastas da equipe do país, entre elas, Simone Biles, medalhista de ouro em 2016.

Biles, que tem 19 anos, surtou ao dar de cara com seu ídolo, e até 'morreu', se jogando ao chão, mostrando como seria a reação de inúmeras fãs ao longo do mundo caso tivessem a mesma oportunidade.

Confira outras imagens do encontro!

proof : had to do a retake bc I thought we were taking a picture then he kissed me instead ❤️ pic.twitter.com/rld33V14qe